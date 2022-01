Google Pixel Notepad soll günstiger als das Fold von Samsung werden

Google soll an einem Foldable mit Android 12L arbeiten, welches im Frühjahr auf den Markt kommen könnte. Doch 9TO5Google hat auch schlechte Nachrichten: Die Chipkrise dürfte dafür sorgen, dass es nicht direkt nach Deutschland kommt.

Google Pixel Notepad als Name erwartet

Das Google Pixel Notepad, so der mögliche Name für das finale Gerät, wird wohl vorerst nur in den USA erhältlich sein, bevor es dann weitere Märkte erobert. Es gibt allerdings noch keine Details zum globalen Launch des Pixel-Foldables.

Beim Preis hat die Quelle übrigens gehört, dass Google einen günstigeren Preis als Samsung beim Galaxy Z Fold 3 (1799 Euro) anpeilt. Ich denke zwar nicht, dass man bei Google die 1500 Euro unterschreitet, aber das ist keine schlechte Nachricht.

Pläne können sich immer ändern und es ist weiterhin möglich, dass Google das Pixel Notepad doch noch einstellt. Ich hoffe aber, dass man das durchzieht, denn ein Foldable von Google selbst wäre positiv für die Entwicklung dieser Kategorie.

