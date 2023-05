Google Pixel Tablet: Shop liefert versehentlich alle Details

Google wird uns diese Woche viele Details zu Android und den Diensten erzählen, aber auch die Hardware spielt im Rahmen der I/O eine große Rolle. Das Pixel Tablet wurde letztes Jahr vorgestellt, allerdings nur mit einem Bild und ohne die Details.

Am Mittwoch wissen wir mehr, doch bei Amazon war das neue Google Pixel Tablet kurzzeitig gelistet und so wissen wir schon, was uns erwartet. Marktstart ist am 20. Juni und wir sprechen über ca. 540 Euro (es wurde bei Amazon Japan entdeckt).

Google Pixel Tablet: Die Spezifikationen

Das 11 Zoll große LC-Display löst mit 2560 x 1600 Pixel auf, es ist bis zu 500 nits hell (sieht nach 60 Hz aus), unter der Haube werkelt der Tensor G2 von Google, es gibt 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB Speicher und vier Lautsprecher.

Beide Kameras (vorne und hinten) lösen mit 8 Megapixel auf (gleicher Sensor), es gibt Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 und Google hat sogar UWB (Ultrabreitband) verbaut.

Geladen wird entweder über USB C oder einen PIN-Anschluss, den dann auch das offizielle Dock mit eingebautem Speaker besitzt. Google gibt 12 Stunden bei der Akkulaufzeit (Videowiedergabe) an, das sind 2 Stunden mehr, als beim iPad Pro.

Das Google Pixel 7a kommt also noch diese Woche, das Google Pixel Fold erst am 27. Juni und das Google Pixel Tablet am 20. Juni. Wobei der Eintrag bei Amazon nur ein Platzhalter sein könnte, vielleicht kommen Fold und Tablet am selben Tag. Wir werden euch dann natürlich diese Woche die offiziellen Details von Google liefern.

Google Pixel Watch 2: Gute Nachricht für die neue Smartwatch Vor ein paar Tagen habe ich die Frage gestellt, ob wir denn überhaupt eine neue Google Pixel Watch in diesem Jahr sehen werden. Mich hat nämlich gewundert, dass es bisher […]6. Mai 2023 JETZT LESEN →

-->