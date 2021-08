Google macht sich mit Pixel-Video über Apple lustig

Google hat einen neuen Werbeclip für das Pixel 5a veröffentlicht, welches vor ein paar Tagen vorgestellt wurde, aber nicht zu uns kommt. Den ersten Werbeclip dafür will ich euch aber nicht vorenthalten, denn dieser ist durchaus unterhaltsam.

Google spielt hier auf die Werbeclips von Apple an, vor allem die etwas älteren mit Jony Ive. Ich musste direkt an die Einführung des iPhone X denken, das war der letzte gute Clip mit Jony Ive – habe ich euch am Ende des Beitrags eingebunden.



Das Video von Google konzentriert sich übrigens nicht auf das Display, die Kamera oder 5G, sondern den Klinkenanschluss. Eine Funktion, die mittlerweile vielen egal ist, selbst Google verkauft ja nur noch kabellose Kopfhörer bei der Pixel-Reihe.

Hier der alte Werbeclip für das iPhone X, den es nur noch bei Apple Mexiko gibt. die anderen Accounts haben das Video gelöscht (da die AirPower darin auftaucht):

