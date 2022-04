Kommt sie doch früher? Google Pixel Watch bei Behörde entdeckt

Wir sprechen hier aktuell sehr viel über die Google Pixel Watch, was aber auch daran liegt, dass sie vor ein paar Tagen in einem Restaurant vergessen wurde. Und wir gehen davon aus, dass Google sie am 11. Mai auf der I/O vorstellen möchte.

Doch bisher haben wir immer wieder betont, dass die Google Pixel Watch wohl erst im Herbst auf den Markt kommen wird. Gute Quellen vermuten, dass sie erst mit der Pixel 7-Reihe im Oktober kommt. Vielleicht kommt sie aber doch noch früher.

Pixel Watch bei Bluetooth SIG entdeckt

Bei der Bluetooth SIG wurden die Geräte GWT9R, GBZ4S und GQF4C zertifiziert. Diese Bezeichnungen machen als Codenamen der Google Pixel Watch die Runde. Außerdem hat man noch ein „Wear OS Bluetooth Host Subsystem“ genehmigt.

Details liefert so ein Eintrag bei der Bluetooth-Behörde leider nicht, wir bekommen immer nur ein Feature: Die Bluetooth-Version. In diesem Fall ist es Bluetooth 5.2.

So ein Eintrag bedeutet nicht, dass das Produkt direkt auf den Markt kommt, aber es wäre doch etwas früh für einen Launch im Oktober. Warten wir mal ab, was Google genau geplant hat, aber es würde mich nicht wundern, wenn wir vor der I/O noch deutlich mehr Leaks zur kommenden Google Pixel Watch sehen werden.

