So sieht die Google Pixel Watch am Handgelenk aus

Bereit für neue Bilder der Google Pixel Watch? Wie sicher einige von euch schon mitbekommen haben, wurde ein Prototyp in einem Restaurant vergessen. Dieser wechselte mehrmals den Besitzer und die aktuelle Person teilt fröhlich neue Details.

Wir haben schon beim letzten Mal erfahren, dass bei der Übergabe das Band für die Google Pixel Watch vergessen wurde, was jetzt nachgereicht wurde. Und daher hat die Quelle die Chance genutzt und einen Schwung an Bildern veröffentlicht.

Wir bekommen hier einen besseren Eindruck der Google Pixel Watch und sehen sie vor allem mal an einem Handgelenk. Wir wissen nicht, wie die Person aussieht und wie groß sie ist, aber mir reicht das, um sich ein etwas besseres Bild zu machen.

Die Google Pixel Watch wirkt wie eine runde Version der Apple Watch und hat in etwa die Größe der normalen Samsung Galaxy Watch 4. Dünn ist sie aber nicht, was man auf den Bildern auch gut erkennt, 12,7 mm sind nicht gerade wenig.

Der Sensor auf der unteren Seite erinnert übrigens an den des Fitbit Charge 5, man darf hier also mit den gleichen Health-Features rechnen. Wundert mich aber nicht, immerhin gehört Fitbit zu Google und die Übernahme hatte einen guten Grund.

Renderbilder, diese Bilder und auch kommende Pressebilder (die wir wohl auf der Google I/O am 11. Mai sehen werden) sind eine Sache. Ich bin gespannt, wie sich die Google Pixel Watch im Alltag anfühlt, denn das ist am Ende entscheidend.

Kind of a pain to attach the first time, but I imagine it would be easier after I know how to properly attach them. They are extremely secure and don’t feel like they will easily release. Most importantly, this is the most comfortable watch I’ve ever worn. It feels much thinner than the measurements would lead you to believe. Compared to my Galaxy Watch this feels like it’s not even there. And, big plus, the crown does NOT poke into the back of my hand when bending my wrist back or typing, which is something that drives me nuts on other watches. The band is a soft silicone with good flex and doesn’t seem to show fingerprints/oil too badly which is great. Now that it’s all together I can say in my opinion this is without a doubt a gorgeous and comfortable watch which I’d have no problem wearing for long periods of time and even at night for sleep tracking.