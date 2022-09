Google Pixel Watch: Ist die Smartwatch zu teuer?

Kommende Woche werden wir die finalen Details zum neuen Pixel-Lineup sehen und in diesem Jahr ist auch erstmals eine Smartwatch dabei. Die Google Pixel Watch kommt und wir hatten hier ja schon einen Preis von etwa 350 Euro.

In Großbritannien sprechen wir wohl über 339 Britische Pfund und das wären 387 Euro. So eine krumme Summe wird Google kaum nehmen, der Preis dürfte also bei 379 bis 399 Euro liegen. Für die WLAN-Version und mit 4G wird es etwas teurer.

Google Pixel Watch: Ist sie zu teuer?

Die Kommentare auf diese Leaks sind bisher eindeutig: Das ist zu teuer. Sie liegt damit in etwa auf einem Level mit der aktuellen Samsung Galaxy Watch 5 und das Problem ist, dass Google a) einen alten Chip nutzt und b) die alte Galaxy Watch weniger als 180 Euro kostet. Die Google Pixel Watch wäre also doppelt so teuer.

Man muss das aber auch ein bisschen einordnen, denn die Google Pixel Watch wird gerne mit den Alu-Versionen verglichen. Und ja, damit wäre sie vielleicht etwas teuer. Doch Google setzt auf Edelstahl und da lohnt sich eventuell ein zweiter Blick.

Apple verlangt für eine Edelstahl-Version mal eben 900 Euro. Da wäre eine Google Pixel Watch fast schon günstig. Entscheidend wird also sein: Wie sieht es mit den Features aus, wie lange gibt es Software-Support, wie ist das mit dem Ökosystem der Pixel-Reihe und ganz allgemein: Wie schlägt sich diese Uhr dann im Alltag?

Auf dem Papier sind einige enttäuscht, wenn sie sich aber gut im Alltag schlägt und eventuell so schnell wie die Smartphones im Preis sinkt, wäre sie bald bei etwa 300 Euro und das ist für eine Smartwatch mit Edelstahl-Gehäuse ehrlich gesagt okay.

