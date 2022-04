Google Pixel Watch mit Wear OS 3.1 kommt schon bald

Die Google Pixel Watch ist so ein Thema, bei dem man skeptisch werden kann, da sie mal für 2021 geplant war, dann aber doch nicht kam. Da kann man zweifeln, aber die Chipkrise ist eben weiterhin ein großes Thema.

Google Pixel Watch: Preview im Mai?

2022 soll die erste Smartwatch von Google jetzt aber kommen und Evan Blass hat ein Bild geteilt und verraten, dass die „Pixel Rohan“ (das ist der Codename) bald kommt. Und intern gibt es wohl schon erste Tutorials.

Wann genau? Es steht im Raum, dass sie zwar erst später kommt (vielleicht sogar erst im Herbst), aber sie könnte im Mai auf der Google I/O 2022 gezeigt werden. Dieser Leaks dürfte ein guter Anhaltspunkt dafür sein.

Interessant finde ich, dass von Wear OS 3.1 die Rede ist. Da kommt also noch kein Wear OS 4.0 in diesem Jahr, dafür aber ein Update, denn die Samsung Galaxy Watch 4 nutzt Wear OS 3.0. Ich bin wirklich gespannt, was Google geplant hat, wir werden die Ereignisse hier mit Spannung verfolgen.

