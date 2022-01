Google plant neues Android-Widget für Digital Wellbeing

Digital Wellbeing ist eine App von Google, die eure Aktivitäten mit dem Smartphone überwacht und euch anzeigt, wie viel Zeit ihr zum Beispiel wieder in Instagram und Co. verbracht habt. Diese Android-App von 2018 soll zur Selbstkontrolle dienen.

Android-Widget für mehr Selbstkontrolle

Der Trend (Apple hat sich da damals auch engagiert) hat wieder nachgelassen, aber ab und zu werden die Funktionen in diesem Bereich ausgebaut. Und laut 9TO5Google ist jetzt ein neues Android-Widget für Digital Wellbeing geplant.

Das Widget ist noch nicht live und kann noch nicht aktiviert werden. Man hat es in der APK der neuen Beta (Version 1.0.416751293) entdeckt und konnte es sogar schon aktivieren. Ihr könnt das neue Android-Widget auf den Screenshots sehen.

Das Widget gibt es in mehreren Größen, wobei es in der größten Größe schon sehr viel Platz wegnimmt und kaum zusätzliche Inhalte anzeigt. Und das Android-Widget passt sich natürlich eurem Theme an. Es dürfte bald bei allen Nutzern eintreffen.

