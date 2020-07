Google Play Pass startet in Deutschland

Google hat diese Woche bekannt gegeben, dass der Play Pass für den Google Play Store nach Deutschland kommt. Der Abo-Dienst wird noch diese Woche starten und soll 4,99 Euro pro Monat kosten. Es gibt auch eine kostenlose Probephase und man kann ein Jahresabo für 29,99 Euro buchen und ein paar Euro sparen.

Was ist der Google Play Pass?

Was ist der Google Play Pass? Der Dienst ging im Sommer 2019 an den Start und ist sowas wie Apple Arcade, nur von Google. Bei Google gibt es aber neben den Android-Spielen auch noch Apps und (soweit ich weiß) keine exklusiven Inhalte, die man bei iOS oder Android auch nicht so kaufen könnte.

Bucht man das Abo, dann kann man alle Apps und Spiele, die im Google Play Pass enthalten sind, kostenlos nutzen. Es gibt auch keine Werbung und keine In-App-Käufe. Mit dabei sind Spiele wie Stardew Valley, Sonic the Hedgehog, Monument Valley und LIMBO. Also nicht unbedingt neue, aber einige gute Titel.

Als Abonnent gibt es im Google Play Store dann den neuen Tab „Play Pass“, der einem eine Übersicht der Apps und Spiele zeigt, die man sich herunterladen und nutzen kann. Die Spiele können natürlich nur kostenlos genutzt werden, wenn man ein aktives Abo hat. Weitere Details zum Google Play Pass gibt es hier.

