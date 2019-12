Google Play Store: Autoplay-Videos können deaktiviert werden

Im Herbst wurde bekannt, dass Google im Play Store bald Autoplay-Videos einführen wird, was nicht jedem gefiel. Einige Wochen später war die Kritik bei Google wohl groß genug und man testete eine Option, um diese Autoplay-Videos auf Wunsch auch deaktivieren zu können. Diese wird nun verteilt.

Google Play Store: Video-Option wird verteilt

Wie 9TO5Google berichtet, wird ab sofort die neue Funktion zum Deaktivieren der automatisch abspielenden Videos verteilt. Der Punkt sollte ab sofort in den Einstellungen zu sehen sein. Klickt auf „Videos automatisch wiedergeben“ und wählt dort aus, dass die Videos nicht mehr automatisch starten.

Die Option zum Deaktivieren der Autoplay-Videos scheint in Version 17.9.17 des Google Play Stores enthalten zu sein. Falls die Option also noch nicht bei euch angezeigt wird, könnte es auch an einer veralteten Version der App liegen.

Wie immer noch der Hinweis: Features werden bei Google auch gerne mal nach und nach über die Server aktiviert. Falls ihr den Menüpunkt noch nicht findet, dann geduldet euch noch etwas, es dürfte in den nächsten Tagen passieren.

