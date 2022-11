Google Play Store: Das Android-App-Archiv ist da

Ihr wollt eine Android-App löschen, aber die Daten behalten? Dann könnte die neue Funktion interessant sein, denn laut Google wird die Archiv-Funktion verteilt. Diese ist seit einigen Wochen bekannt und laut Google wird die Funktion gerade ausgerollt.

Was bedeutet das? Eine Android-App in einem Archiv hinterlässt noch ein paar Daten auf eurem Smartphone, denn Nutzerdaten und andere Dinge bleiben eben erhalten, falls man diese App irgendwann wieder herunterladen und nutzen möchte.

Das spart Speicher, was für viele in der heutigen Zeit sicher nicht mehr das große Problem ist. Aber manchmal will man eine gewisse App vielleicht auch einfach nur so von dem Gerät entfernen und die Daten behalten. Was benötigt man dazu?

Laut Google ist diese Funktion ein Teil des Google Play Stores, man benötigt hier genau genommen Version 33.4, die seit dem 24. November als Update verteilt wird.

Here is how it works. pic.twitter.com/nPhRGt6xKL — Kim (@AssembleDebug) October 11, 2022

