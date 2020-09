Google Play: Eine bessere Suche für Spiele

Google optimiert aktuell die Suche im Google Play Store für Android und rollt mehr Filter für die Nutzer aus. Intern gibt es aber auch noch das Projekt „Fireball“, bei dem man die Suche nach Spielen auf das nächste Level heben möchte.

Google: Suche nach Spielen ohne Werbung

Ihr könnt bei der Suche auswählen, ob ihr neue Spiele finden wollt, ob ihr Spiele finden wollt, die im Trend sind, ob diese Spiele mit Werbeanzeigen ausgestattet sein dürfen, ob sie In-App-Käufe haben dürfen, ob sie kostenlos sind und mehr.

Eine so umfangreiche Auswahl an Filtern würde ich mir ehrlich gesagt auch im Google Play Store wünschen, in diesem Fall testet Google das aber nur mit Google Play Games, so Boris Masis. Der Produktmanager von Google hat auch ein kurzes Video veröffentlicht, auf dem man die neuen Filter für die Spiele sehen kann.

Bisher ist noch unklar, ob diese Filter irgendwann für alle kommen und ob sie über den Google Play Store selbst verfügbar sein werden. Es handelt sich um einen Test von Google. Wir werden das beobachten und halten euch auf dem Laufenden.

