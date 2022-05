Google stellt Stadia auf das „Abstellgleis“

Kommentar: Google pusht endlich das Pixel-Ökosystem

Die Google I/O war in den ersten 90 Minuten ehrlich gesagt langweilig. Es ist nicht so, dass mich die Neuerungen bei Google Maps und Co. nicht interessieren, aber es waren zu viele kleine Details, in denen man sich dann irgendwie…12. Mai 2022 JETZT LESEN →