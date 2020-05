Google Stadia: „Es ist ein einsamer Ort“

Google schickte 2019 als einer der ersten Anbieter einen Cloud-Dienst für Spiele ins Rennen: Stadia. Allerdings ist Google Stadia kein „Netflix für Spiele“ (wie es xCloud von Microsoft sein soll). Bei Stadia kauft man die Spiele zum vollen Preis und kann sie dann als Stream auf der Plattform von Google spielen.

Ich habe Google Stadia bisher noch nicht getestet, bisher aber auch eher selten positives Feedback gehört. Es fehlten zu viele Features beim Start und es scheint vor allem ein einsamer Ort zu sein. Tom Warren von The Verge nutzt Google Stadia seit November und hat einen interessanten Beitrag dazu veröffentlicht.

-->

Vor allem bei Spielen, wo man auf eine Community angewiesen ist (Destiny 2), macht Google Stadia keinen Spaß. Bei PUBG, was seit zwei Wochen verfügbar ist, spielt man quasi nur gegen Bots. Das Problem sind fehlende Cross-Play-Optionen, denn Google Stadia selbst hat weiterhin zu wenige aktive Nutzer.

Es gibt auch positive Beispiele (Tom Clancy’s The Division 2), aber Tom Warren nennt Google Stadia aktuell noch einen „einsamen Ort“. Und wie sieht es mit der Stabilität beim Spielen aus? Für Nutzer mit einem Gaming-PC und 144 Hz-Monitor wird es ein Rückschritt, aber normale Konsolenspieler dürften zufrieden sein.

I feel like I’m paying to be a beta tester for Google’s service. Stadia looked like a beta for the future of gaming before it even launched last year, and it’s lacking most of the promised social features that would really demonstrate the potential of cloud gaming and get more people using the service. Until Google delivers, I’ll mostly be enjoying Stadia alone.