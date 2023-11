Google stellt Fitbit in vielen Ländern offiziell ein

Google zieht in einigen Ländern den Stecker bei Fitbit und zieht sich aus vielen Märkten zurück. Keine Sorge, Deutschland ist (noch) nicht dabei. Es betrifft aber viele Länder in Europa, einige Länder in Asien und wohl auch komplett Südafrika.

Zu den Ländern gehören: Kroatien, Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Hongkong, Korea, Malaysia, die Philippinen und Thailand. Das ist doch eine recht lange Liste.

Wer Fitbit Premium gekauft hat, der kann das noch bis zur nächsten Abrechnung nutzen, danach gibt es noch einen kostenlosen Monat von Google und dann war es das. Laut Google möchte man den Support aber vorerst noch nicht einstellen.

Eine komische Entscheidung, die natürlich auch die Frage aufwirft, ob Google die Ausgaben bei Fitbit noch weiter herunterfahren möchte. Im Moment deutet sich der Schritt nicht in Deutschland an, immerhin kam hier gerade erst das neue Charge 6 auf den Markt. Diese Entwicklung würde ich aber dennoch eher negativ einstufen.

Wenn Google wirklich an die Marke, die Fitness-Tracker, das Abo und alles glaubt, warum zieht man sich dann aus sie vielen (teils großen) Märkten komplett zurück?

Google Pixel Watch 3 könnte eine große Änderung mitbringen Google präsentierte in diesem Jahr eine zweite Generation der Pixel Watch und zeigte damit auch, dass man an dieser Kategorie festhält. Wir gehen also davon aus, dass 2024 die Google […]7. November 2023 JETZT LESEN →

-->