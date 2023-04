Die Google Suche blickt auf ein mögliches Problem

Im ersten Quartal 2021 lag das Wachstum der Google Suche bei über 30 Prozent und im ersten Quartal 2022 waren es immerhin fast 25 Prozent. Die Suche ist für Google eine Gelddruckmaschine und im ersten Quartal knackte man jetzt die 40 Milliarden Dollar beim Umsatz. Doch Google spürt auch den Druck der Konkurrenz.

Das Wachstum in Q1 2023 lag nämlich nur noch bei 1,87 Prozent. Grund zur Panik? Schwer zu sagen, aber wenn man sich die letzten Jahre bei Google anschaut, dann kann man verstehen, warum in Meldungen von einem internen „Schock“ bei Google die Rede ist. Das KI-Wettrennen bedroht derzeit die beste Einnahme von Google.

Google Suche: KI-Wettstreit sorgt für Konkurrenz

Es ist die große Chance für Microsoft und der Hype rund um GPT ist nicht nur ein Hype, er scheint sich auch tatsächlich negativ auf Google auszuwirken. Ein Quartal ist allerdings nur eine Momentaufnahme, viel spannender wird jetzt der Trend im laufenden Jahr. Wird der Umsatz mit der Google Suche sogar bald einbrechen?

Wir haben gehört, dass Google an einer komplett neuen Suche arbeitet, aber der eigene KI-Dienst „Bard“ kommt nicht gut an. Dieser Bereich war viele Jahre ehrlich gesagt langweilig und ich finde es spannend, dass da endlich mal etwas Bewegung in die Suche kommt. Konkurrenz belebt den Markt und diese hat Google echt nötig.

