Google angeblich im Schock: Komplett neue Suche soll kommen

Die Google Suche ist seit vielen Jahren das Maß der Dinge, wenn es um die Suche im Internet geht. Und damit meine ich nicht die Qualität, sowas ist subjektiv, es geht um den reinen Marktanteil, bei dem Google fast schon ein Monopol da draußen ist.

Der große Moment für Microsoft und Bing

Doch mit dem aktuellen KI-Wettrennen hat Microsoft seine große Chance für Bing erkannt und pusht die hauseigene Suche derzeit und rüstet sie mit KI-Funktionen aus. Und laut New York Times zieht jetzt sogar Samsung den Wechsel in Betracht.

Damit würde der weltweit größte Smartphone-Hersteller mit den meisten Android-Smartphones auf dem Markt einen anderen Anbieter als Standard-Suche anbieten und nicht mehr Google. Laut Quelle war das ein richtig großer Schock für Google.

Google will daher eine komplett neue Suche entwickeln, bei der KI im Fokus steht. Es hat sich Ende 2022 mit dem Hype rund um ChatGPT schon angedeutet und so wird es auch sein: Da entsteht jetzt ein gigantisches KI-Wettrennen in den USA.

Für Google geht es dabei um alles, denn man ist zwar breit aufgestellt, aber die Suche und das damit verbundene Werbegeschäft, macht Google aus. Ich fände es aber gut, wenn Google da mal einen guten Konkurrenten bekommt, denn man sieht hier und da immer wieder, dass es der Google Suche durchaus daran mangelt.

Angry Birds: Sega will Rovio übernehmen Glaubt man dem Wall Street Journal, dann steht Rovio Entertainment kurz vor der Übernahme und soll an Sega gehen, die sich neben Sonic und Co. jetzt eine weitere Marke in […]15. April 2023 JETZT LESEN →

-->