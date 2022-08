Google testet neue Funktion für Android 14

Google hat eine neue Funktion in die 4. Beta bei Android 13 eingebaut, die wir als Nutzer allerdings nicht in der finalen Version sehen werden: Eine vorausschauende Zurück-Geste. Seit der Einführung der Gesten mit Android 10 steht das laut Google auf der Wunschliste der Nutzer und daher will man das in Zukunft umsetzen.

Bedeutet: Entwickler könnten das jetzt mit Android 13 testen und ihre Apps an die Geste anpassen und Google arbeitet mit den Herstellern zusammen, damit das am Ende auch alles einheitlich ist. Und da es bei Android 13 kein „Zwischen-Update“ geben wird, dürfte diese neue Funktion für uns mit Android 14 eingeführt werden.

Google hat im Android-Entwicklerblog eine kleine Preview veröffentlicht, die euch zeigt, wie die Zurück-Geste bald aussieht. Man soll erkennen, was passiert, wenn man diese Geste ausführt. Finde ich gut, vor allem die Idee, dass man das mit den Partnern abstimmen möchte. Nur schade, dass es nicht mit Android 13 kommt.

