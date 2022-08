Android 13: Großes Update im September erwartet

Google hat den Sicherheitspatch für August veröffentlicht und parallel dazu auch die „Android 13 Security Release Notes“. Und dort ist das Datum „2022-09-01“ als Hinweis zu finden, was nach deutscher Schreibweise der 1. September wäre.

Daher wird aktuell vermutet, dass wir das große Update auf Android 13 bereits im September sehen werden, letztes Jahr kam es erst im Oktober. Doch Google ist in diesem Jahr etwas schneller, daher kommt dieser Schritt nicht überraschend.

Pixel-Event und Android 13 im September

Google hat auch in einem Interview rund um die Google I/O angedeutet, dass wir die neuen Pixel-Geräte bereits im September sehen werden. Sieht so aus, als ob das in diesem Jahr also alles einen Monat früher bei Google stattfinden wird.

Das betrifft natürlich nur die Pixel-Smartphones von Google selbst, die anderen Android-Hersteller werden Android 13 sicher auch etwas früher verteilen, da sie die finale Version schon haben. Wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden.

