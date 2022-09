Google verkündet Neuerungen für Suche und Maps

Auf dem Event „Search On“ hat Google einige Neuerungen für die Google Suche und Google Maps verkündet.

Google möchte die Suche neu definieren. Das soll durch eine neue Kombi-Suche und Google Lens Übersetzungs-Update via KI erreicht werden. Die für Deutschland relevanten Neuerungen greife ich hier kurz auf.

Was ist die Kombi-Suche? Mit der Kombi-Suche definieren wir die Suche neu und kombinieren alle Arten von Informationen: Text, Sprachsuche, Bilder und mehr. Damit können Nutzer:innen hilfreiche Informationen zu allem, was sie sehen, hören und erleben, auf die intuitivste und natürlichste Weise finden – sogar bei Fragestellungen, die zuvor nicht möglich waren.

So funktioniert die Kombi-Suche: In der Google-App können Nutzer:innen mit einem Foto oder einem Screenshot nach gewissen Produkten suchen. Nehmen wir an, den Nutzer:innen gefällt ein bestimmtes Muster von einem Hemd. So können sie ihre Suche um das Wort „Krawatte“ ergänzen, um Krawatten mit diesem bestimmten Muster angezeigt zu bekommen.