Gorilla Glass Victus 2 kommt: Corning macht das Smartphone noch sicherer

Corning ist vielen von euch sicher ein Begriff, spätestens bei Gorilla Glass dürfte es aber klingeln. Das ist der Marktführer für den Schutz bei Smartphones und kommt bei so ziemlich allen Marken zum Einsatz. Fast alle nutzen es, aber nicht alle werben damit. Manche Marken wie Apple haben auch Deals für eigene Markennamen.

Für 2023 steht wieder ein neuer Schritt an, denn uns erwartet Gorilla Glass Victus 2 bei den Flaggschiffen. Samsung wird den Anfang machen, die Galaxy S23-Reihe ist also vermutlich die erste mit dieser Technologie. Nicht alle neuen Modelle für 2023 nutzen diese Technologie, aber sie wird sicher nach und nach bei allen eingeführt.

Die große Neuerung beim nächsten Schritt: Ein guter Schutz bei einem Fall aus 1 Meter Höhe auf Beton. Das sei laut Corning eine der häufigsten Ursachen für einen Riss im Display und genau darauf hat man geachtet. Die Highlights der ersten Victus-Generation von 2020 bleiben, aber für dieses Szenario wurde es optimiert.

Außerdem wurden die Smartphones in den letzten Jahren immer größer und auch schwerer, was sich ebenfalls auf einen Fall auswirkt. Darauf achtet man ebenfalls und in diese Richtung wurde Victus 2 erneut optimiert. Mal schauen, wann wir die ersten Ankündigungen sehen, aber die Produktseite bei Corning ist schon online.

Der Schutz auf der Frontseite hat sich schon ordentlich weiterentwickelt, aber der Fokus auf Drop Tests hat auch den Nachteil, dass feine Kratzer (jedenfalls bei mir) wieder stärker zu sehen sind. Man muss nämlich immer einen Abstrich machen: Schutz vor einem Sturz oder Kratzern. Beides gleichzeitig optimieren ist schwer.

