Gran Turismo: Sony zeigt den Trailer zum Film

The Last of Us ist erfolgreich als Serie bei HBO gestartet und Super Mario Bros. ist derzeit ein großer Erfolg im Kino. Da fackelt Sony nicht lange und wird schon bald mit Gran Turismo die nächste Verfilmung eines Spiels in die Kinos bringen.

Heute gab es den ersten Trailer zum Film, der am 10. August im Kino startet und für mich jetzt nicht zwingend den allerbesten Eindruck macht. Wobei ich mir jetzt noch kein Urteil erlauben will, aber die Story hat mich jetzt nicht direkt abgeholt.

Gran Turismo Trailer (Deutsch)

Gran Turismo Trailer (Englisch)

Das seht ihr im Mai 2023 bei Netflix Der Online-Videoservice Netflix hat in dieser Woche seine Mai-Neuheiten 2023 verkündet. Bei uns bekommt ihr wie üblich einen Überblick über die Neuzugänge. Netflix füllt natürlich auch im anstehenden Mai wieder […]29. April 2023 JETZT LESEN →

-->