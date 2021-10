Grand Theft Auto „The Trilogy“ soll im November kommen

Rockstar Games soll an einer Trilogie für drei ältere GTA-Spiele arbeiten: GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas. Das haben wir schon vor ein paar Wochen von einer zuverlässigen Quelle gehört und nun gibt es zwei neue Meldungen dazu.

GTA: Trilogie im November

Da wäre zum einen ein Rating bei einer Behörde in Südkorea (GRAC), die dieser Reihe auch einen Namen gibt: „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“. Und so ein Eintrag bedeutet oft auch, dass ein Spiel zeitnah kommt.

Laut Kotaku wurde der Release bei Rockstar Games in diesem Jahr immer wieder hin und her geschoben, doch aktuell steht ein Release im November an. Zumindest für Konsolen und den PC, die mobile Version für Android und iOS kommt 2022.

GTA: Drei Remastered-Spiele

Worum handelt es sich bei „The Trilogy“? Wir bekommen hier angeblich eine Remastered-Version von GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas, die derzeit von Rockstar Dundee (einem Studio von Rockstar in Schottland) entwickelt wird.

Falls das alles stimmt, dann wird Rockstar Games diese Trilogie wohl im Oktober ankündigen und dann kurz danach für Vorbesteller anbieten. Ich wäre jedenfalls bereit für eine Remastered-Version von Grand Theft Auto: Vice City im Winter.

