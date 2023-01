Gravis verbannt Bargeld aus allen 40 Filialen

Zum Beginn der Woche gibt es einen Handels-Paukenschlag bei Gravis, mit dem wohl aktuell niemand gerechnet hat: Der Technikhändler akzeptiert kein Bargeld mehr in seinen Filialen.

Ab dem heutigen 16. Januar 2023 nimmt der Technikhändler Gravis, der vor allem durch den Vertrieb von Apple-Produkten und -Zubehör bekannt ist, kein Bargeld mehr an, und zwar bundesweit in allen 40 Filialen und unabhängig vom Einkaufswert. Das ganze greift also ab dem ersten Cent. In den Filialen wird darauf in Form von Aufstellern im Kassenbereich informiert.

Dem vorausgegangen war eine Testphase in ausgewählten Stores. Das Unternehmen erklärt gegenüber dem „Spiegel“, der Anteil der Barzahlungen sei schon seit rund zwei Jahren „zu vernachlässigen“. Nur ein „kleiner einstelliger Prozentanteil“ der Kunden würde demnach heute noch bar bezahlen. Für Gravis steht fest: Das bargeldlose Zahlen ist aus Kundensicht einfach, sicher, schnell.

Aber man denkt auch an die eigenen Kosten. So heißt es weiter: „Für uns als Händler ist bargeldloses Zahlen kostengünstiger, einfacher, und es ermöglicht schnellere Prozesse“. Erfahrungsgemäß wird es vor allem im Netz einiges ein Aufregung aufgrund dieses Schrittes geben, das sollte Gravis aber verkraften.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->