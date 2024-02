GTA 6 befindet sich im „Endstadium der Entwicklung“

Das Interesse an Grand Theft Auto VI ist riesig und Rockstar Games kämpft immer wieder mit Leaks und Gerüchten. Das (Sicherheit) ist ein Grund, warum man jetzt das Home-Office streicht, so Jenn Kolbe in einer internen Mail an die Mitarbeiter.

Doch es gibt noch einen Grund, denn das Entwicklerstudio erhofft sich damit noch einen Hauch mehr Produktivität, so Jason Schreier von Bloomberg, der diese Mail gesehen hat, denn GTA 6 befindet sich jetzt im „Endstadium der Entwicklung“.

Durch diese Änderungen sind wir nun in der besten Position, das nächste Grand Theft Auto in der Qualität und dem Glanz zu liefern, von dem wir wissen, dass es erforderlich ist, zusammen mit einer Veröffentlichungs-Roadmap, die dem Umfang und den Ambitionen des Spiels entspricht.

Ab April müssen die Mitarbeiter also wieder volle 5 Tage die Woche ins Büro von Rockstar Games kommen und ich weiß nicht, ob man sich damit selbst ins Bein schießt, denn über diesen Schritt werden sich auch sehr viele Mitarbeiter ärgern.

Rockstar Games hat GTA 6 für 2025 angekündigt und es wird noch spekuliert, ob es Anfang oder Ende des Jahres kommt. Der erwartete Gewinn für das aktuelle Geschäftsjahr ist weiterhin sehr hoch, was für Q1 2025 spricht, auch wenn man die Prognose etwas gesenkt hat. Ein konkretes Datum wurde bisher nicht genannt.

