Guardians of the Galaxy Vol. 3: Datum für Marvel-Blockbuster bei Disney+

In der Pandemie schickte Disney die neuen Filme sehr schnell zu Disney+, einige gab es sogar parallel zum Kinostart für ein paar Euro und einige kamen gar nicht erst ins Kino. Mittlerweile hat sich das geändert und Disney ist da sehr flexibel.

Sollte ein Film erfolgreich sein, dann dauert es wieder spürbar länger, bis man ihn bei Disney+ schauen kann und ist er richtig erfolgreich, dann versucht man ihn vor dem Start bei Disney+ sogar digital zu verkaufen. Es lässt sich daher gar nicht mehr so leicht vorhersagen, wann die Marvel-Filme bei Disney+ auftauchen werden.

Heute gab es allerdings das offizielle Datum für „Guardians of the Galaxy Vol. 3“, der ab dem 2. August exklusiv bei Disney+ im Stream verfügbar sein wird. Das ist ein Zeitraum von ca. drei Monaten, was ziemlich lang ist, da der Film durchaus passabel im Kino ankam. Ich habe das Kino ausgelassen und freue mich auf den Release.

