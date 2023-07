Tesla hat wohl sehr große Pläne für Deutschland

Tesla plant laut Tagesspiegel einen Ausbau des Werks in Grünheide und peilt eine ganz neue Dimension an. Die Produktion dürfte derzeit bei 250.000 Autos pro Jahr liegen, das Ziel sind im aktuellen Zustand ca. 500.000 Autos. Das verdoppelt sich.

Tesla: 1 Million Elektroautos aus Deutschland

Laut Bericht möchte Tesla bis zu 1 Million Elektroautos in Deutschland produzieren, es soll das größte Werk für Elektroautos in Deutschland werden. Damit baut Tesla vor den Augen von Volkswagen das, was man befürchtet hatte, denn eigentlich war mal das Ziel, dass Volkswagen jetzt aufholt und gegen 2025 sogar Tesla überholt.

Mit dem Ausbau würden neue Sicherheitsstandards dazukommen und Tesla muss sich auch um andere Dinge mit Blick auf Umweltschutz kümmern. Mit dem Ausbau sei aber auch eine Fabrik für Batterierecycling geplant, auch ein großer Pluspunkt.

Der Bedarf an Wasser und Strom soll bei der Produktion laut Dokumenten von Tesla nicht steigen, es ist aber noch unklar, ob man langfristig auch Akkus in Grünheide produzieren wird. Allgemein wirft die höhere Produktion eine weitere Frage auf.

Tesla: Welche Modelle kommen nach Deutschland?

Aktuell produziert Tesla nur das Model Y für den europäischen Markt und das wird in Zukunft sicher auch den größten Anteil ausmachen, aber bleibt es dabei? Oder bekommen wir ein weiteres Elektroauto von Tesla? Oder sogar noch mehr Modelle?

Möglich wäre das neue, kompaktere und günstigere Elektroauto, welches Tesla ab 2025 plant, das soll ein globaler Bestseller werden und wird mit Sicherheit auch in Europa angeboten. Oder kommt das neue Tesla Model 3 dann auch endlich zu uns?

Es sind noch viele Fragen offen, bisher haben aber Tesla und Elon Musk noch nicht über den möglichen Ausbau in Deutschland gesprochen (ist also nicht offiziell). Der Ausbau soll ab Anfang 2024 starten, weitere Details dürften also zeitnah folgen.

