Halo Infinite: Kampagne startet heute, aber um wie viel Uhr?

Die Microsoft Studios lassen das Jahr mit zwei Blockbustern ausklingen, die beide sehr gut bei den Kritikern ankamen. Nach Forza Horizon 5 steht heute Halo Infinite an und auch hier gilt: Mit Xbox Game Pass ist das Spiel ab Tag 1 direkt dabei.

Halo Infinite ist seit einigen Tagen als Multiplayer-Spiel verfügbar und kann auf der Xbox und dem PC gespielt werden. Heute folgt die Kampagne, bei der man, je nach Review, von 20 bis 30 Stunden ausgehen darf. Doch um wie viel Uhr geht es los?

Laut 343 Industries geht es in Deutschland um 19 Uhr los, ihr müsst euch also noch ein paar Stunden bis zum Abend gedulden. Warum so spät? Halo Infinite wird weltweit zeitgleich starten und da hat man versucht eine gute Mitte zu finden.

Ihr kennt diese Uhrzeit sicher von Apple Keynotes und anderen Events.

