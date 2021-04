Harmony OS: Huawei will diese Woche mehr Details nennen

Huawei entwickelt seit ein paar Monaten fleißig ein neues OS, welches sich Harmony OS nennt. Wobei, so neu ist es nicht. Allerdings wurde es jetzt erstmals für Smartphones angepasst und daher wird es mit viel Spannung verfolgt.

Harmony OS Developer Day diese Woche

Nun hat man bestätigt, dass am 17. April der Harmony OS Developer Day in China stattfinden wird. Es ist ein eintägiges Event mit vielen Programmpunkten und auch zahlreichen Keynotes. Wir werden also viele Details zu Harmony OS bekommen.

Am Nachmittag liegt der Fokus in erste Linie auf den Entwicklern und den Tools für diese. Doch am Vormittag soll es Details zur Zukunft und einen Innovationsplan geben. Huawei muss klarmachen, warum Entwickler das OS unterstützen sollen.

Harmony OS wichtig für Huawei

Bisher liegt der Fokus von Harmony OS noch stark auf China und die globalen Kanäle von Huawei halten sich auch hier zurück. Wir werden also sicher viele neue Details bekommen, aber vielleicht kaum neue Details für den globalen Markt.

Huawei hat Harmony OS als dritten Punkt auf dem neuen 5-Punkte-Plan für das kommende Jahrzehnt genannt, das OS wird also eine sehr entscheidende Rolle für die Zukunft des Unternehmens spielen. Ich werde den Harmony OS Developer Day im Auge behalten. Sollte es spannende Details geben, werden wir euch informieren.

