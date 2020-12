Harmony OS statt Android: Huawei kündigt Beta an

Huawei hat dieses Jahr bekannt gegeben, dass man sich langfristig von Android trennen und Harmony OS auch auf den Smartphones nutzen wird. Das dürfte ein langer Weg werden, aber wir werden 2021 die Übergangsphase erleben.

Huawei: Erste Beta kommt nächste Woche

Doch bevor der Rollout kommt (vermutlich im Herbst 2021), startet die Beta-Phase für Harmony OS 2.0 (was dann auch mit Smartphones kompatibel sein wird). Da geht es offiziell kommende Woche am 16. Dezember mit der ersten Beta los.

Huawei lädt die Android-Entwickler über den offiziellen Kanal dazu ein, dass sie der Entwicklung folgen und ihre Apps für die neue Plattform anpassen sollen. Bisher ist aber noch nicht bekannt, welche Modelle die Beta bekommen werden. Wir gehen davon aus, dass Modelle wie das Huawei Mate 40 Pro und P40 Pro dabei sind.

Die erste Beta von Harmony OS 2.0 für Smartphones dürfte es zum Start nur in China geben, aber ich bin dennoch sehr gespannt darauf und werde mal schauen, ob es da irgendwie einen Weg gibt, wie man sich sowas in Deutschland anschauen kann. Mich interessiert, wie ein OS von Huawei komplett ohne Google aussieht.

Das wird jedenfalls eine spannende Entwicklung kommendes Jahr und ich gehe davon aus, dass Huawei den Support der Entwickler in China bekommen wird. Ich bin aber etwas skeptisch, was den globalen Support angeht, denn in der Huawei AppGallery fehlen weiterhin wichtige Apps wie WhatsApp, Twitter und Co.

Video: Huawei ohne Google-Dienste im Test

