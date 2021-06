HarmonyOS: Huawei feiert bereits 10 Millionen aktive Geräte

Wenige Tage nach dem großen HarmonyOS-Event von Huawei hat man bereits verkündet, dass nun 10 Millionen Geräte mit dem OS unterwegs sind. Huawei peilt in diesem Jahr über 300 Millionen aktive Nutzer für HarmonyOS weltweit an.

Die meisten Nutzer befinden sich derzeit in China und es sind vermutlich in erster Linie die Smart TVs und Smartwatches, die den Bärenanteil ausmachen. In China gibt es das HarmonyOS-Update aber schon für Modelle wie das Mate 40 Pro.

HarmonyOS: Eine spannende Entwicklung

Global werden im Sommer mit der Huawei Watch 3 und dem neuen MatePad nun auch die ersten Geräte mit HarmonyOS auf den Markt kommen. Ich bin mir sicher, dass Huawei öfter solche Meilensteine feiern wird, da man damit demonstrieren möchte, dass ein drittes OS neben Android und iOS noch eine Chance hat.

Ich bin gespannt, wie sich das nun mit HarmonyOS entwickelt. In China habe ich schon mit einer schnellen Adaption gerechnet, denn dort gibt es sowieso keine Google-Dienste und da hat Android keine Vorteile. Doch global wird das nicht so leicht und daher ist das in den nächsten Monaten eine interessante Entwicklung.

