HERE WeGo Navigation: Eigene Höchstgeschwindigkeit festlegen

Die HERE WeGo Navigation hat kürzlich mal wieder ein Update verpasst bekommen. Damit halten auch neue Funktionen Einzug.

Die App HERE WeGo erhält seit dem großen Redesign immer wieder neue Funktionen. Die Features landen auf iOS und Android nicht gleichzeitig, aber am Ende natürlich dennoch auf beiden Plattformen. Bisher bereits verfügbar war eine (optionale) Warnung beim Überschreiten der erlaubten Geschwindigkeit. Zuletzt wurde dieses Feature um eine Einstellung ergänzt.

Wer beispielsweise mit einem Wohnwagen oder Anhänger unterwegs ist, oder auch einfach nur seinen Fahrstil etwas kontrollieren möchte, kann nun eine eigene Höchstgeschwindigkeit in den Optionen festlegen, bei deren Überschreitung die HERE WeGo Navigation warnen soll.

Seit Kurzem ist es zudem möglich, eine Route so zu planen, dass man genau zu einer gewünschten Zeit ankommt. Bereits seit März hat sich HERE obendrein mit „ryd“ zusammengetan, um Kraftstoffzahlungen aus der App heraus zu bieten. Netter Nebeneffekt? Man sieht Spritpreise entlang der Route direkt in der App.

