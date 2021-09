Hey, Disney: Amazon Alexa als Grundlage für neuen Assistent

Amazon und Disney sind dafür bekannt, dass sie gerne zusammenarbeiten. Heute hat man mit „Hey, Disney“ die nächste Stufe vorgestellt. Das ist ein neuer und auch eigener Assistent von Disney, der allerdings komplett auf Amazon Alexa aufbaut.

Es ist der erste „Alexa Custom Assistant“, was vermutlich auch bedeutet, dass da noch andere folgen werden. Disney möchte die „eigene“ Lösung ab 2022 in den eigenen Parks anbieten und man wird es über die Echo-Speaker nutzen können.

Es handelt sich bei „Hey, Disney“ um einen Assistent, der mehrere Stimmen aus dem Disney-Universum (Marvel, Star Wars, …) besitzt und über 1.000 Befehle laut Amazon beherrscht. Es gibt auch viel Hintergrundwissen rund um Disney.

Ich dachte bei der Ankündigung, dass dieses Angebot kostenlos und Werbung für Disney sein wird, aber es handelt sich tatsächlich um einen kostenpflichtigen Skill für Amazon Alexa, den man ab Anfang 2022 kaufen (kein Preis) können wird.

Klingt durchaus interessant und nach einem klugen Schachzug von Amazon, ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass das viele kaufen werden. Warten wir aber mal den Preis ab, den Disney dann für „Hey, Disney“ verlangen möchte.

PS: Das ist natürlich ein weiteres Angebot, welches zum Start nur in den USA verfügbar sein wird. Wir haben noch keine offiziellen Details für Deutschland.

The ‘Hey, Disney!’ voice assistant was developed from the ground up by Disney, featuring original character voice recordings and audio, with over 1,000 magical interactions to discover, as well as a brand-new character created as a guide—the Disney Magical Companion. ‘Hey, Disney!’ will mark the first time an Alexa Custom Assistant will be available on Echo devices. Alexa Custom Assistant is a comprehensive solution that made it easy for Disney to create their own custom voice assistant tailored to Disney’s personality and customer needs, built on Alexa technology. Alexa Custom Assistants have unique wake words, voices, personalities, and capabilities, and can coexist and cooperate with Alexa.