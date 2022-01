Hey Google, schalte die Heizung in meinem Volvo ein

Volvo setzt bei den vollelektrischen Autos (in Zukunft auch auch bei anderen Modellen) auf Android Automotive. Und so langsam nutzen Volvo und Google das Potenzial diese Partnerschaft endlich etwas besser aus.

Neu ist eine Verknüpfung mit dem Google Assistant. So kann man jetzt über einen Befehl daheim (z.B. über einen smarten Speaker) bequem die Heizung (oder Klima im Sommer) einschalten oder auch die Türen ver-/entriegeln.

Weitere Google-Befehle sind in Zukunft geplant, wie das Festlegen von Ladezeiten und mehr. Im Prinzip will man alle Fahrzeugfunktionen (bei denen sowas sinnvoll ist) in den Google Assistant zur Steuerung implementieren.

