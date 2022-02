Hilfe für die Ukraine: Vodafone schreibt Millionen Kunden an

Volkswagen: Elektroauto-Herstellung in Zwickau und Dresden wird unterbrochen

Volkswagen muss die Elektroauto-Herstellung in Zwickau und Dresden in dieser Woche unterbrechen. Gerade der Ausfall des für den Elektroautobau wichtigen Werkes in Zwickau dürfte den Konzern hart treffen. Aufgrund ausbleibender Materiallieferungen aus der Ukraine hat der Volkswagenkonzern allerdings keine andere…28. Februar 2022