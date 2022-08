Hogwarts Legacy: Datum für das Harry Potter-Spiel steht

Die Entwickler von Hogwarts Legacy haben uns endlich ein Datum genannt, aber die meisten haben es schon vermutet, da man so lange gewartet hat: Es kommt erst 2023. Genau genommen ist ganz offiziell vom 10. Februar 2023 die Rede.

Eigentlich war Hogwarts Legacy für Ende 2022 geplant, aber das Team benötigt noch etwas mehr Zeit. Ich vermute auch, dass man God of War Ragnarök und dem neuen Pokémon aus dem Weg gehen möchte, der Februar ist doch entspannter.

Das gilt übrigens nur für die Xbox- und PlayStation-Version, die Version für die Nintendo Switch hat noch kein Datum. Das will man später nennen, was für mich auch danach klingt, dass es nicht am 10. Februar erscheint. Ich bin sowieso mal gespannt, wie es auf der Switch aussieht und wie flüssig diese Version dann läuft.

