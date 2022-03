Hogwarts Legacy: PlayStation-Event für diese Woche angekündigt

Sony hatte eigentlich eine sehr große State of Play-Ausgabe für März geplant, die aktuelle Weltlage sorgte aber für ein Umdenken. Es gab ein eher kleines Event, über das wir nicht einmal berichtet haben, da ich es wirklich nicht spannend fand.

Angeblich waren deutlich mehr und deutlich größere Ankündigungen geplant, die wir jetzt erst später sehen werden. Das Highlight hätte Hogwarts Legacy werden sollen, was wohl noch 2022 kommt und daher gibt es dafür ein eigenes Event.

State of Play-Ausgabe am Donnerstag

Am Donnerstag (17. März, um 22 Uhr) gibt es eine eigene State of Play-Ausgabe für das Harry Potter-Spiel. Sie wird ca. 20 Minuten lang sein und volle 14 Minuten davon sind für Gameplay eingeplant. Wir werden also sicher sehr viel vom Spiel sehen.

Hogwarts Legacy wird übrigens von Avalanche Software und Warner Bros. Games entwickelt, es handelt sich aber um kein exklusives PlayStation-Spiel. Könnte man bei so einem Event meinen, aber eine PC/Xbox-Version wurde bereits bestätigt.

