State of Play: Sony lädt zum PlayStation Event

Es ist Event-Saison und wie erwartet hat Sony eine neue Ausgabe von State of Play geplant, die ja nicht ganz sicher war. Sie findet am Mittwoch (9. März, also morgen) um 23 Uhr deutscher Zeit statt, wir berichten also wie immer am Tag danach.

Die Ausgabe soll recht groß sein, so die Gerüchtelage, aber sie ist auch „nur“ 20 Minuten lang. Ich vermute fast, dass einige Spiele gestrichen wurden. Der Fokus wird übrigens nur auf Spielen liegen und nicht auf Hardware (PlayStation VR2).

Sony spricht von Spielen für die PlayStation 5 und auch PlayStation 4 und man wird einen Fokus auf japanische Entwickler legen. Die Ansage mit den Spielen ist aber auch eindeutig, der kommende PlayStation-Dienst wird noch nicht dabei sein.

