Homematic IP startet mit Smart-Home-Schnittstelle für digitale Stromzähler

Der Hersteller eQ-3 startet ab sofort mit einer Homematic IP Schnittstelle für Smart Meter, die elektronische Stromzähler mit optischer Informationsschnittstelle in das Smart Home integriert.

Sie ermöglicht einen detaillierten Überblick über den Stromverbrauch im Haushalt und bietet die Möglichkeit, vergangene Verbräuche einzusehen. Das Set besteht aus dem Homematic IP Smart Home Interface und dem Sensor, die über das Homematic IP Funkprotokoll kommunizieren. Die Konfiguration erfolgt wie üblich über die Homematic IP App oder andere kompatible Lösungen.

Das Interface kann per Klebe- oder Schraubmontage angebracht werden, während der Sensor per Magnet mittig auf die optische Schnittstelle des Zählers gesetzt wird. Die Verbindung zwischen Interface und Sensor erfolgt über ein mitgeliefertes Kabel. Das anschließende Einlernen in den Homematic IP Access Point oder die Smart Home Zentrale CCU3 ist in der Regel unkompliziert möglich.

Ein Vorteil der Homematic IP Schnittstelle ist die Möglichkeit, selbst erzeugten Strom aus einer PV-Anlage effektiv zu nutzen. Durch die kontinuierliche Messung der Leistungswerte können verbrauchsabhängige Aktionen konfiguriert werden, beispielsweise das Einschalten von elektrischen Heizkörpern oder Klimageräten.

Das Produkt mit der Modellbezeichnung HmIP-ESI-IEC ist bereits bestellbar und soll in Kürze ausgeliefert werden. Der Preis liegt bei etwa 90 Euro.

Eckdaten zum HmIP-ESI-IE

Set bestehend aus dem Sensor für IEC-fähige Smart Meter mit optischer Info-Schnittstelle und der Homematic IP Schnittstelle HmIP-ESI-IEC (mME nach IEC 62056-21)

Liest Momentanleistung, Zählerstand Bezug HT, Zählerstand Bezug NT, Zählerstand Lieferung aus

Geeignet für Smart Meter: Bezugs-, Lieferzähler, Zweirichtungszähler, Eintarif- und Zweitarifzähler

Unterstützung der Protokolle D0, Modi A, B, C, D, SML

Übertragung der erfassten Daten an den Homematic IP Access Point oder Smart Home Zentrale CCU3

Funkreichweite im Freifeld: typ. 300 m

Spannungsversorgung durch 2x AA (LR6) Batterien

Lange Batterielebensdauer von typ. 5 Jahren (mit ES-IEC)

Montage an der optischen Datenschnittstelle durch magnetischen Sensorkopf

Kabellänge am Sensor: 1,5 m

Obacht : Das in Österreich gängige Protokoll Idis CII wird nicht unterstützt. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service Smart Home Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI Partnerlösungen von Drittanbietern

