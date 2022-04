Homematic IP: Pilotprojekt belegt über 30 % gesparte Heizenergie

Ein Pilotprojekt belegt das Energieeinsparpotenzial durch eine smarte Einzelraumregelung, wie das Unternehmen eQ-3 aktuell verkündet hat.

Mit intelligenten Heizkörperthermostaten und Fensterkontakten von Homematic IP von eQ-3 wurden über 30 % Heizenergie im Versuchszeitraum gegenüber konventionell beheizten Räumen gespart. Das Pilotprojekt an den Berufsbildenden Schulen 2 (BBS II) in Leer belegt diese Energieersparnis. Die Grundlage der Untersuchungsergebnisse ist kein künstlicher Versuchsaufbau im Testlabor, sondern eine Messreihe aus dem realen Schulalltag an den BBS II in Leer.

Im Versuchszeitraum, von Oktober 2021 bis Januar 2022, wurden die Heizenergieverbräuche zwei baulich vergleichbarer Gebäudeteile der BBS II untersucht. Der südöstliche Schultrakt wurde konventionell beheizt, der nordwestlich gelegene Teil mit einer smarten Einzelraumsteuerung von Homematic IP ausgestattet.

Heizkörperthermostate und Fensterkontakte bewähren sich

Die Covid-19-Pandemie konfrontierte die BBS II im Messzeitraum mit besonderen Herausforderungen. Regelmäßiges Lüften der Klassenräume ließ den Heizenergiebedarf generell ansteigen. Die Einzelraumregelung durch Homematic IP reduzierte den Energieverbrauch des smart beheizten Gebäudeteils gegenüber der konventionellen Heizung um 31 %. Durch das Nachrüsten smarter Heizkörperthermostate und Fensterkontakte konnte der Energieverbrauch also um fast ein Drittel reduziert werden.

Der „smarte Gebäudeteil“ konnte obendrein durch die Nordwestlage kaum von der natürlichen Aufheizung durch Sonneneinstrahlung profitieren – im Gegensatz zum konventionell beheizten Südosttrakt. Rechnet man den Solarertrag mit ein, wird der Vorteil durch die intelligente Einzelraumregelung noch deutlicher. Dadurch ergibt sich sogar ein Energieersparnispotential von rund 40 %.

Auch wenn ein Schulgebäude nicht mit einer Wohnung oder einem Einfamilienhaus vergleichbar ist und ein Pilotprojekt keinen stichfesten Versuchsaufbau bieten kann, überraschen mich die Ergebnisse nicht. Ich nutze nun bereits seit Jahren das System von Homematic IP und konnte ebenfalls bereits im ersten Jahr nach der Installation eine Heizenergie-Ersparnis von etwa 30 % feststellen. Inzwischen habe ich die vergleichsweise hohen Anschaffungskosten wieder reingeholt.

