Honor Magic 3 (Pro): Einfluss von Huawei ist noch zu spüren

Die Frontseite des Honor Magic 3 (oder zumindest von einem der Modelle) deutete schon an, dass Honor zwar unabhängig von Huawei ist, die Geräte aber durchaus noch gemeinsam geplant wurden. Bei der Rückseite ist es nicht anders.

Eine gute und bekannte Twitter-Quelle verrät uns auch, wie das neue Lineup bei den Flaggschiffen von Honor aufgebaut ist. Das Magic 3 SE wird wohl wie das Mate 40 Lite und das normale Magic 3 wie das alte Mate 40 aufgebaut sein.

Es wird allerdings auch ein Honor Magic 3 Pro und Honor Magic 3 Pro+ geben, ich gehe mal davon aus, dass der Snapdragon 888+ (der offiziell bestätigt wurde) nur hier zu finden ist. Hier dient die Mate 50-Reihe von Huawei als Vorlage.

3SE (mate 40 like)

3 (mate 40 pro like)

3 Pro

Richtig, diese wurde noch nicht vorgestellt, doch der große Kreis für die Kameras auf der Rückseite wird vermutlich bleiben. Die Frage ist mittlerweile nur, ob Huawei überhaupt eine Mate-Reihe für 2021 geplant hat (oder nur das P50).

Bei den Farben werden wir bei Honor wohl Blue Hour und Golden Hour sehen und eine AI-Technologie namens „Magic Hour“ soll die Fotos optimieren. Und ja, der neue Teaser zeigt den riesigen Kamerabuckel der Magic 3-Reihe schon.

Wo Power auf Design trifft, wird es #BeyondEpic. Bring deinen Style und deine Kreativität am 12. August auf das nächste Level. #HONORMagic3Series pic.twitter.com/ZavKp1lBoz — HonorDE (@HonorGermany) July 20, 2021

Ja, da steckt wohl noch sehr viel Huawei in den neuen Geräten für 2021, aber es ist dennoch beeindruckend, wie schnell Honor die Hardware darunter ausgetauscht hat. Es gibt Qualcomm-Technologie und Android mit den Google-Diensten.

Die neue Magic-Reihe wird in Deutschland auf den Markt kommen, wobei wir noch nicht wissen, ob alle Modelle dabei sind. Honor hat sich für ein Event am 12. August entschieden, es wird also noch eine Weile (und sicher viele Leaks) dauern.

