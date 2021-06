Huawei Mate 50 Pro wird wohl nicht kommen

Huawei bestätigte vor ein paar Tagen, dass wir bald die P50-Reihe mit HarmonyOS sehen werden, allerdings wird das noch etwas dauern. Derzeit steht ein Launch im Sommer im Raum, also voraussichtlich in den nächsten zwei bis drei Monaten.

Kein neues Mate-Flaggschiff geplant

Ein Huawei Mate 50 (Pro) wird es in diesem Jahr aber angeblich nicht geben, was auch irgendwie logisch wäre. Huawei hat zwar bisher meistens zwei Flaggschiffe pro Jahr auf den Markt gebracht, doch 2021 ist für Huawei eben ein Neuanfang.

Sollte das kommende P-Lineup erst im August oder September kommen, dann wäre eine Mate-Reihe im Oktober überflüssig. Huawei könnte sich so also besser als das erste Flaggschiff mit HarmonyOS konzentrieren und das optimieren.

Ein weiterer Grund könnte aber auch die aktuelle Chip-Lage sein. Huawei nutzt zwar jetzt auch Snapdragon-Chips, aber nur welche mit 4G-Modem. Man hat noch eigene Kirin-Chips mit 5G, aber dieser Vorrat dürfte bald aufgebraucht sein.

Huawei war in der Vergangenheit dafür bekannt lieber ein Smartphone zu viel auf den Markt zu bringen, so wie Xiaomi jetzt. Diese kleine Pause tut aber vielleicht ganz gut, denn so kann man sich mit einem schlankeren Portfolio neu sortieren.

