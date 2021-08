1499 Euro: Honor Magic 3 Pro+ und mehr offiziell vorgestellt

Honor hat heute die Magic 3-Reihe vorgestellt, das ist die neue Flaggschiff-Reihe für den globalen Markt. Sie besteht aus einem Honor Magic 3, einem Honor Magic 3 Pro und noch einem Honor Magic 3 Pro+ – und das kommt alles bekannt vor.

Honor mit Huawei-Technik im Kern

Optisch und vom Aufbau erinnern die drei neuen Modelle ganz stark an die Mate-Reihe von Huawei und ich wette, dass diese Modelle auch als Pendant dazu geplant waren. Da steckt zwar nun ein Snapdragon 888+ drin, aber es ist Huawei im Kern.

-->

Unter der Haube gibt es jedenfalls alles, was man sich wünscht, auch eine IP68-Zertifizierung ist dabei, es gibt schnelles laden mit bis zu 66 Watt, kabelloses Laden mit bis zu 50 Watt, Stereo-Speaker und natürlich eine gute Kamera:

Das Honor Magic 3 Pro+ legt da nochmal eine Schippe drauf und bietet hier und da ein paar Extras mehr und es kommt in Schwarz und Weiß und mit einer anderen Rückseite daher. Das Highlight ist natürlich auch hier eine noch bessere Kamera:

Doch was kostet dieser Spaß in Europa? Das Honor Magic 3 startet bei 899 Euro, das Honor Magic 3 Pro bei 1099 Euro und ja, die Überschrift ist kein Clickbait, das Honor Magic 3 Pro+ kostet sage und schreibe 1499 Euro in Europa. Wow.

Honor jetzt mit Google-Apps?

Nagut, Android ist die Basis und Magic UI wird dann nun sicher auch Google-Apps bieten? Oder? Nun, irgendwie will Honor noch nicht darüber sprechen. Qualcomm war sogar auf der Keynote vertreten, aber von Google keine einzige Spur.

Wie ist nun also der Stand der Dinge? Werden wir das Comeback von Honor mit den Diensten von Google sehen? Ich vermute mal ja, gehe aber auch davon aus, dass der Deal mit Google womöglich noch nicht ganz final eingetütet wurde.

Die neuen Magic-Modelle sollen nach Deutschland kommen und ohne Google-Apps muss man hier nicht antreten, das hat Huawei gezeigt. Und wer gehofft hat, dass es heute die finale Bestätigung gibt – leider nein, auf die warten wir weiter.

In der deutschen Pressemitteilung gibt es nur den Hinweis, dass wir die Infos zur Verfügbarkeit bei uns „später“ bekommen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Sony Xperia: Wir bekommen wohl keine Verkaufszahlen mehr Einige Unternehmen schweigen schon immer, wenn es um die Verkaufszahlen der Smartphones geht, andere haben das in den letzten Jahren gestrichen, da der Markt allgemein gesättigt ist und die Zahlen daher eben oft rückläufig waren. Unternehmen wie Apple haben daher…12. August 2021 JETZT LESEN →

-->