Honor Magic 4 Pro: Ein neues Android-Flaggschiff für Europa

Wir haben das Honor Magic 4 Pro vor ein paar Wochen bereits gesehen, denn in China ist es offiziell. Jetzt steht der globale Launch des Android-Flaggschiffs an und da hat man sich für ein Event am 12. Mai entschieden – in Großbritannien.

Man darf davon ausgehen, dass uns Honor dort weitere Details zum Marktstart in Europa (und somit Deutschland, wir erhalten auch deutsche Pressemitteilungen dazu) nennen wird. Bisher haben wir nur 2022, etwas konkreter darf es gerne sein.

Das Honor Magic 3 Pro kam jedenfalls nie bei uns auf den Markt, auch wenn es mal für Deutschland angekündigt wurde. Es hätte 1.099 Euro kosten sollen, das dürfte auch in etwa der Preis für den Nachfolger sein – vielleicht auch ein bisschen mehr.

Es gibt einen Snapdragon 8 Gen 1, OLED, 120 Hz und was man eben alles erwarten kann. Wir werden euch da im Laufe der Woche die finalen Details nennen und ich gehe davon aus, dass auch das normale Honor Magic 4 zu uns kommen wird.

