Honor Magic 5 Pro: Erste Details zum neuen Android-Flaggschiff

Honor ist zurück und letztes Jahr brachte man auch ein richtiges Flaggschiff auf den Markt. Nach dem Honor Magic 4 Pro werden wir dann 2023 das Honor Magic 5 Pro sehen und das kommt wie erwartet erst mit dem Snapdragon 8 Gen 2 daher.

Bei der Größe wird sich wohl nichts ändern, da gibt es wieder 6,8 Zoll und 120 Hz sind auch dabei. Die Hauptkamera soll mit 50 Megapixel auflösen und es gibt 100 Watt beim schnellen Laden – kabellos sind dann angeblich bis zu 50 Watt möglich.

Da wird sich auf den ersten Blick also gar nicht so viel tun, nach dem großen Schritt und Comeback folgt nächstes Jahr der Feinschliff. Ich bin ja mal gespannt, wie viel Huawei-Technik da noch drinsteckt, denn so langsam sollte das ein Ende haben.

Huawei versucht es momentan übrigens auch mit einem neuen Mate-Flaggschiff, aber ich gehe mal davon aus, dass das neue Magic-Modell dann die bessere Option mit 5G und Google-Apps sein wird. Günstig wird das aber nicht, denn Honor ist nicht mehr der Billig-Ableger, das Magic 4 Pro startete sogar direkt bei 1099 Euro.

Video: Der aktuelle Stand bei Huawei

