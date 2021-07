Honor: Neuer Shop für das Comeback in Deutschland

Bei Honor steht eine spannende Zeit an, denn nach der Trennung von Huawei folgt nun das Comeback – inklusive Android-Flaggschiff mit Google-Apps. Doch es ist noch mehr geplant und das werden wir auf einem Event im August sehen.

Neuer Online Shop bei Honor

Honor arbeitet seit einigen Monaten an diesem Comeback in Deutschland und kurz vor dem Launch ist jetzt auch der neue Online Shop fertig. Dieser ist weiterhin über die bekannte Seite zu finden, allerdings gibt es jetzt ein frisches Design.

Passend zum Relaunch gibt es auch ein paar Angebote bei Honor, wie auch das Magicbook Pro oder die Magic Watch 2. Weitere Angebote sollen in den nächsten Tagen und Wochen folgen, um den Fokus wieder auf den Shop zu legen.

Online als Stärke von Honor

Honor wurde übrigens einst als Untermarke von Huawei gegründet und sollte sich auf genau diesen Bereich konzentrieren: Online-Verkauf. Das ist also die alte Stärke und hier wird Honor mit Sicherheit auch jetzt beim Comeback ansetzen.

Ein Newsroom ist auch in den Shop integriert worden, dort teasert man auch schon die neuen Produkte für August an. Schaut bei Interesse also einfach mal im neuen Online Shop bei Honor vorbei – wir halten euch auch auf dem Laufenden.

