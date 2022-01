Neue Smartwatch von Honor vorgestellt

Honor hat diese Woche nicht nur ein erstes Foldable vorgestellt, auf dem Event in China wurde auch eine neue Smartwatch gezeigt. Die Honor Watch GS 3 wurde bisher aber nur für China vorgestellt, wo sie ab sofort vorbestellt werden kann.

Typische Huawei/Honor-Smartwatch

Das „Magic“ verschwindet also bei den Smartwatches von Honor, optisch und bei den Funktionen erinnert aber auch dieses Modell an die Vergangenheit und das, was Huawei weiterhin anbietet. In China geht es bei (umgerechnet) 180 Euro los.

-->

Die Honor Watch GS 3 kommt mit einem 1,43 Zoll großen OLED-Display daher, es gibt die üblichen Sensoren wie Puls (kein EKG), wir bekommen GPS und die Uhr ist wasserdicht. Die Akkulaufzeit liegt bei den Huawei/Honor-typischen 14 Tagen.

Honor nutzt hier weiterhin LiteOS, ein OS von Huawei, also noch kein Harmony OS, wie es Huawei mittlerweile bei Smartwatches tut. Es deutet sich aber nicht an, dass da jetzt bei Honor ein Wechsel zu Wear OS ansteht, auch wenn man es könnte.

Kommt die Honor Watch GS 3 auch nach Deutschland? Das ist bisher unklar, aber da Honor einige Smartwatches bei uns verkauft und sowas gut ankommt, würde ich damit rechnen. Wir informieren euch natürlich hier, wenn wir mehr erfahren.

Apple Watch Series 8 könnte ohne neue Health-Sensoren kommen Apple veröffentlichte nach der Series 4 eher kleine Upgrades für die Apple Watch und da das neue Design letztes Jahr auch noch ausbliebt, hoffen sicher viele auf ein großes Upgrade mit der Apple Watch Series 8, die im Herbst 2022…10. Januar 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->