House of the Dragon startet im August exklusiv bei Sky

HBO hat sich nach der Kritik am Finale von Game of Thrones eine kleine Pause gegönnt, doch jetzt geht es mit dem ersten von vielen Spin-offs weiter. Das nennt sich „House of the Dragon“ und es war bereits bekannt, dass es 2022 losgeht.

Doch wann genau? Die HBO-Serie startet im August. Und wie sieht es hier in Deutschland aus, immerhin gibt es kein HBO Max bei uns? Da hat sich Sky die Rechte für „House of the Dragon“ geschnappt, ab dem 22. August geht es los.

Die neue Partnerschaft zwischen Warner und RTL umfasst also nicht diese Serie, habe ich mir aber auch schon gedacht. Game of Thrones war viele Jahre ein gutes Zugpferd für Sky, darauf hofft man jetzt sicher auch bei House of the Dragon.

