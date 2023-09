House of the Dragon: Staffel 2 ist abgedreht und wir haben ein Datum

Die Produzenten konnten die zweite Staffel von House of the Dragon laut Variety trotz der Streiks eintüten und die Dreharbeiten sind somit beendet. Laut Quelle peilt HBO einen Start im Sommer 2024 an, offiziell bestätigt wurde das aber noch nicht.

HBO bestätigte die zweite Staffel von House of the Dragon im Sommer 2022 und George R.R. Martin hat verlauten lassen, dass vier Staffeln optimal für diese Serie wären. Eine dritte Staffel wurde noch nicht bestätigt und genehmigt, so Variety.

Ich war lange Zeit skeptisch bei House of the Dragon, weil das Finale von Game of Thrones bis heute tief sitzt. So eine großartige Serie, bis zur letzten Staffel für mich weiterhin die beste Serie aller Zeiten, aber dann so ein Ende, das war miserabel.

Allerdings haben wir dann doch irgendwann House of the Dragon geschaut und ich freue mich auf die zweite Staffel. Allerdings hoffe ich auch, dass Sky bzw. WOW bis dahin endlich mal 4K HDR und Dolby Atmos auf die Reihe bekommt (Mitte 2024, eigentlich irre), denn wir werden die Serie im Sommer 2024 sicher noch zeigen.

Freevee: Das zeigt euch Amazon im Oktober 2023 Mit Freevee haben wir inzwischen einen weiteren Streamingdienst in Deutschland am Start. Damit möchte Amazon eine kostenlose Alternative zu Amazon Prime Video bieten. Amazon Freevee finanziert sich ausschließlich durch Werbung und es gibt dort auch […]27. September 2023 JETZT LESEN →

-->