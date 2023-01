Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: House of the Dragon

Diese Woche ist es eine Serie, die man in Deutschland exklusiv bei Sky bzw. WOW schauen kann: House of the Dragon. Das erste Spin-off von Game of Thrones. Wir haben es bei WOW geschaut, die entsprechende Seite dazu findet ihr übrigens hier.

Ich muss gestehen, dass ich zu denen gehöre, die das Finale von Game of Thrones nicht gut fanden. Nicht, weil mir die Idee nicht gefallen hat, sondern die Staffel. Sie war viel zu schnell und es passte nicht zu den Staffeln davor. Daher war die Lust auf neue Inhalte aus dieser Welt eher gering und ich ignorierte House of the Dragon.

Als ich aber den Beitrag mit den beliebtesten Serien bei Sky und WOW vorbereitet habe, da hatte ich doch wieder Lust auf diese Art von Serie und ein Blick auf IMDb zeigte, dass House of the Dragon hier ganz passabel bewertet (8,5 Punkte) ist.

Wir haben uns also die erste Staffel zwischen den Jahren angeschaut und sie hat mir so gut gefallen, dass sie diese Woche mein Tipp der Woche ist. Falls es euch also vielleicht auch so ging und ihr irgendwie keine Lust mehr auf Game of Thrones nach dem Finale hattet: Gebt House of the Dragon eine Chance, es lohnt sich.

Worum geht es? Die Serie erzählt die Geschichte der Targaryen und spielt viele Jahre vor Game of Thrones. Ich würde behaupten, dass man Game of Thones nicht gesehen haben muss, die Anspielungen halten sich auch in Grenzen. Ich finde es zwar gut, dass man ein Vorwissen hat, aber House of the Dragon funktioniert unabhängig.

